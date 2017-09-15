Прокуратура требует отстранить президента «Ювентуса» от футбола на 2,5 года

Прокуратура Федерации футбола Италии потребовала отстранить президента «Ювентуса» Андреа Аньелли от футбола на два с половиной года за махинации, связанные с продажей билетов, спекуляции и связи с перекупщиками.
Помимо отстранения, прокуратура просит оштрафовать президента «Ювентуса» на € 50 тыс., а также оштрафовать клуб на € 300 тыс. и обязать туринцев провести два домашних матча без болельщиков. Решение по делу должно быть принято через две недели, информирует интернет-портал Football Italia.
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