Женская сборная России U19 приблизилась к выходу в элитный раунд Евро-2018

Женская сборная России, составленная из игроков не старше 19 лет, сыграла вничью со сверстницами из Греции в матче 1-го отборочного раунда чемпионата Европы-2018. Встреча, которая проходила в Грузии, завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, российские девушки с четырьмя очками обосновались на втором месте в группе 12 перед заключительным туром. Для выхода в элитный раунд им будет достаточно не проиграть в последнем туре команде Польши, которая уже обеспечила себе выход в следующую стадию турнира. При определённых раскладах российскую сборную может устроить и поражение – для этого нужно сохранить преимущество перед Грецией по разнице забитых и пропущенных мячей (Россия – 4:0, Греция — 1:3).
Матчи третьего тура пройдут 18 сентября.
Женщины. 1-й отборочный раунд Евро-2018. Группа 12, 2-й тур
Россия – Греция – 0:0 (0:0)
Турнирное положение в группе 12 после 2-го тура: 1. Польша – 6 очков; 2. Россия – 4; 3. Греция – 1; 4. Грузия – 0.