Тульский «Арсенал» на своём поле минимально обыграл «Динамо»

Тульский «Арсенал» минимально обыграл «Динамо» в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 17-й минуте забил Максим Беляев. Защитник после подачи с углового выиграл борьбу на «втором этаже» и неотразимо пробил в ближний верхний угол ворот Антона Шунина.
«Арсенал» набрал 11 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РФПЛ. «Динамо» (9) занимает 12-ю позицию.
Видео гола Беляева можно посмотреть в «Твиттере».