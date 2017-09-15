Калитвинцев: «Арсенал» и «Динамо» находятся немного не там в таблице

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев выступил на пресс-конференции после гостевого поражения от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 10-го тура РФПЛ.
«Настоящая боевая игра двух команд-соседей по таблице. Когда идут игры за шесть очков, они получаются боевыми. Мы ожидали такой игры. Понравился накал борьбы.
Ребят не в чем обвинить, кроме отсутствия забитых мячей. Если мы не будем забивать, выиграть тяжело. Ребята за игру ответили, а за результат отвечу я.
И ваша, и наша команда находятся немного не там в таблице. Никакого разочарования нет, но о красивой игре говорить тоже не приходится. Профессиональный спорт требует результата.
Травма Кирилла Панченко? Пока нет понимания, что с ним. Доктор занимается им, позже узнаем результаты.
Почему мы решили погулять по Туле перед матчем? Когда у нас вечерняя игра, мы всегда делаем прогулку", — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
В таблице российского чемпионата «Динамо» после 10 матчей располагается на 12-й строчке, «Арсенал» — на девятой.