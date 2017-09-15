Моуринью: «Манчестер Юнайтед» не хватает Погба, но мы не жалуемся

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о потере полузащитника Поля Погба, который получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» (3:0) и выбыл из строя на четыре-шесть недель.
«Нам не хватает Погба, он нам нужен. Но Андер Эррера, Маруан Феллайни и Майкл Кэррик ждут своего шанса. Раньше мы уже теряли игроков в критические моменты, но не жаловались», — цитирует Моуринью BBC Sport.
Напомним, из-за травмы Погба в числе прочих игр пропустит гостевой матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА, запланированный на 27 сентября.