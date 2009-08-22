Бурдиссо: мой трансфер в "Рому" уже осуществлён
Поделиться
Аргентинский защитник Николас Бурдиссо сообщил, что его трансфер из «Интера» в «Рому» уже осуществлён.
«Сделка завершена. Теперь я — игрок „Ромы“. Я уже упаковываю багаж и отправляюсь в Рим», — сообщил Бурдиссо в эфире Radio Radio.
Добавим, что официально «Интер» и «Рома» эту информацию пока не подтвердили.
Комментарии
- 16 августа 2026
-
06:40
-
06:18
-
05:59
-
05:47
-
05:38
-
04:43
-
04:20
-
03:37
-
02:46
-
02:28
-
00:58
-
00:53
-
00:48
-
00:46
-
00:46
-
00:39
-
00:35
-
00:34
-
00:21
-
00:20
-
00:17
-
00:12
- 15 августа 2026
-
23:51
-
23:50
-
23:49
-
23:31
-
23:30
-
23:25
-
23:23
-
23:21
-
23:20
-
23:14
-
23:11
-
23:07
-
22:56