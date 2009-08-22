15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бурдиссо: мой трансфер в "Рому" уже осуществлён

Бурдиссо: мой трансфер в "Рому" уже осуществлён
Комментарии

Аргентинский защитник Николас Бурдиссо сообщил, что его трансфер из «Интера» в «Рому» уже осуществлён.

«Сделка завершена. Теперь я — игрок „Ромы“. Я уже упаковываю багаж и отправляюсь в Рим», — сообщил Бурдиссо в эфире Radio Radio.

Добавим, что официально «Интер» и «Рома» эту информацию пока не подтвердили.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android