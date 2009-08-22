Бурдиссо: мой трансфер в "Рому" уже осуществлён

Аргентинский защитник Николас Бурдиссо сообщил, что его трансфер из «Интера» в «Рому» уже осуществлён.

«Сделка завершена. Теперь я — игрок „Ромы“. Я уже упаковываю багаж и отправляюсь в Рим», — сообщил Бурдиссо в эфире Radio Radio.

Добавим, что официально «Интер» и «Рома» эту информацию пока не подтвердили.