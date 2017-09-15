Бэйл: выиграть ЛЧ три раза подряд — отличная мотивация для «Реала» и для меня

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл рассказал о желании выиграть с мадридской командой все возможные трофеи в сезоне-2017/18. Валлиец хочет в третий раз подряд победить в Лиге чемпионов.
«Сезон начался очень хорошо, с двух трофеев. Но сезон на этом не заканчивается, и мы хотим выиграть каждый титул, который можем.
Стать первым клубом, выигравшим Лигу чемпионов три раза подряд, — отличная мотивация для клуба и для меня.
Каждый гол за «Реал» – особенный, но я хотел бы забить гол в финале", — приводит слова 28-летнего Бэйла AS.
Бэйл: меня действительно не заботит звание лучшего футболиста мира