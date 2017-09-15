«Бордо» с минимальным счётом обыграл «Тулузу»

В матче 6-го тура французской Лиги 1 встречались «Тулуза» и «Бордо». Игра, прошедшая на стадионе «Мунисипал» (Тулуза), завершилась победой «Бордо» со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 69-й минуте встречи — точным ударом отметился бразильский нападающий Малком.
«Бордо», который на старте сезона чередует ничьи с победами, набрал 12 очков и поднялся на третье место в таблице французского первенства. «Тулуза» (7) располагается на 10-м месте.
С подробным календарём французской Лиги 1 сезона-2017/18 можно ознакомиться на «Чемпионате».