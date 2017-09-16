В УЕФА сообщили, что Смолов дисквалифицирован за несогласие с решением судьи

В УЕФА назвали причину одноматчевой дисквалификации нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова по итогам ответной встречи квалификации Лиги Европы против «Црвены Звезды».
«Мы подтверждаем, что инцидент был связан с несогласием Смолова с решением судьи Штилера», — приводит сообщение пресс-службы УЕФА ТАСС.
Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и «Краснодаром» состоялся 24 августа в Сербии и завершился победой хозяев со счётом 2:1. По сумме двух встреч в групповой раунд турнира вышла «Црвена Звезда».
Смолов дисквалифицирован на один еврокубковый матч