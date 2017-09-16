Ходжсон: уверен, «Кристал Пэлас» сохранит место в АПЛ, нам это по силам

Новый главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон выразил уверенность, что его команде удастся сохранить прописку в элите английского футбола по итогам текущего сезона, который пока складывается для «орлов» неудачно.
«Если «Кристал Пэлас» сохранит место в Премьер-лиге, то это будет хороший год, а болельщики останутся довольны. Считаю, что команде это по силам, абсолютно. Я бы не взялся за эту работу, если бы не верил в то, что я и мой тренерский штаб не способны на это.
Впереди 34 матча в сезоне. Да, мы плохо стартовали, проиграв четыре встречи. Но мы сфокусированы на мае, а не на конце сентября. В сентябре чемпионаты не выигрываются», — цитирует Ходжсона ВВС Sport.
Ходжсон до «Кристал Пэлас» отказался от зарплаты в € 9 млн в год в Китае