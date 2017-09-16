Асприлья: после хет-трика «Барселоне» больше не платил за выпивку в Ньюкасле

Бывший нападающий «Ньюкасл Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Фаустино Асприлья поделился воспоминаниями о невероятной победе «сорок» над «Барселоной» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоялся 17 сентября 1997 года, колумбийский форвард оформил хет-трик к 50-й минуте, а точные удары Луиса Энрике и Фигу не спасли каталонский клуб от поражения.
«На самом деле я думал, что не буду играть в том матче, поскольку за несколько дней до этого клуб оштрафовал меня за неявку на командное собрание. Я был удивлён, когда тренер включил меня в состав, и это был один из лучших вечеров в моей карьере. С того дня мне больше никогда не нужно было платить за выпивку в Ньюкасле.
«Барселона» сумела забить два мяча, но с моим хет-триком мы попросту не собирались проигрывать», — рассказал Асприлья журналистам издания Daily Mail.