Хелдт: «Ганновер» не проигрывает с марта и заслужил лидерство в Бундеслиге

Спортивный директор «Ганновера» Хорст Хелдт поделился впечатлениями после победы над «Гамбургом» (2:0) в четвёртом туре Бундеслиги. Этот успех позволил команде впервые с 1969 года возглавить турнирную таблицу высшего дивизиона Германии.
«Мы рады достижению и, считаю, что этого заслужили. Мы не проигрываем с марта, и это не случайно. Нам нужно оставаться на этом пути, но мы знаем, что впереди трудные задачи», — приводит комментарий функционера пресс-служба Бундеслиги.
«Ганновер-96» вернулся в элиту немецкого футбола, в прошлом сезоне заняв второе место во второй Бундеслиге. В последний раз команда проигрывала в чемпионате 4 марта, на выезде уступив «Карлсруэ» (0:2).
«Ганновер» победил «Гамбург» и возглавил таблицу Бундеслиги