Гиггз: Руни захочет забить гол в ворота «Манчестер Юнайтед», ведь это его работа

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз полагает, что его бывший одноклубник Уэйн Руни, вернувшийся в «Эвертон» после 13 лет в составе манкунианского клуба, захочет огорчить «красных дьяволов» в матче пятого тура английской Премьер-лиги.
«Когда вы забиваете гол, то слышите, что говорят соперники, и это порой может выбить из колеи. Но не думаю, что этого следует избегать. Покажите уважение, но если вы забиваете гол, то празднуйте. Я думаю, что болельщики это примут.
Зная Уэйна, я уверен, что он будет нервничать, но и наслаждаться своими шансами. Он захочет забить, ведь это его работа», — приводит мнение Гиггза Sky Sports.
Встреча «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» состоится 17 сентября на поле «Олд Траффорд» и начнётся в 18:00 мск.