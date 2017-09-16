Бубнов: Сёмин хорошо разобрал игру «Копенгагена»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ничью «Копенгагена» и «Локомотива» (0:0) в матче первого тура группового раунда Лиги Европы.
«Сёмин хорошо разобрал игру датчан – они здорово играют на своём поле. «Локо» полностью закрылся и не дал ничего создать сопернику, хотя «Копенгаген» агрессивно прессинговал, искал варианты. При этом датчане в свою очередь смогли связать «Локо» в центре полю – у москвичей ничего не получилось в атаке. Вязкий матч, но красно-зелёным было стратегически важно взять очки на поле фаворита группы. «Шериф» и «Злин» ведь тоже сыграли вничью», — приводит слова Бубнова Sportbox.
Закажи поездку на матчи Лиги Европы с участием «Локомотива».
«Только не деритесь!» Что окружало матч «Копенгаген» – «Локомотив»
Абсолютно несерьёзный репортаж из Копенгагена.