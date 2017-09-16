Защитник «Атлетика» Лапорт отказал «Барселоне», поскольку хочет играть в «Реале»

Защитник «Атлетика» Эмерик Лапорт отклонил предложение о переходе в «Барселону», так как хочет выступать за мадридский «Реал», сообщает Don Balon. Наставнику «сливочных» Зинедину Зидану также импонирует игра 23-летнего француза, он хотел бы видеть его в своей команде.
Контракт Лапорта с «Атлетиком» действует до 2020 года. Дополнительным преимуществом Эмерика является тот факт, что он не заигран в Лиге чемпионов. Летом на защитника претендовал «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне Лапорт провёл 3 матча в чемпионате Испании, результативными действиями не отметился.
«Барселона» нацелилась на полузащитника «Марселя» Лопеса