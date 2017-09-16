Цорк — о Ярмоленко: хорошим футболистам не нужно много времени на адаптацию

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк считает, что украинский нападающий Андрей Ярмоленко, перешедший минувшим летом из киевского «Динамо», отлично вписался в команду.
«Мы знали, что он способен на такое. Знали, что он способен показывать очень хорошую игру. Андрею ещё нужно привыкнуть к нашему игровому ритму на более длинной дистанции, но он уже отлично вписался в команду. Хорошим футболистам зачастую не нужно много времени на адаптацию», — приводит слова Цорка Ruhr Nachrichten.
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