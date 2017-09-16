Венгер: в последние годы у «Челси» были отличные команды, их тяжело победить

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что его подопечные способны добиваться хороших результатов в матчах с топ-командами Англии. С начала сезона-2012/13 «канониры» одержали победы всего в 11 из 51 матча против «Челси», «МЮ», «Ман Сити», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля». 17 сентября в 5-м туре АПЛ «Арсенал» на выезде сыграет с «Челси», которому проиграл 7 из 8 последних матчей на «Стэмфорд Бридж».
«Важно добиваться хороших результатов против топ-команд. Наше место в первой четвёрке во многом зависит как раз от результатов этих встреч. Это очень важное испытание.
В последние годы у «Челси» всегда были отличные команды, так что их было тяжело победить. Но в прошлом году мы победили их дома, затем обыграли в финале Кубка Англии, одолели по пенальти в Суперкубке. Так что давайте сосредоточимся на качестве игры, а не на турнире, в рамках которого проходит матч», — приводит слова Венгера Daily Mail.