Шевченко: для меня важно, чтобы все украинские клубы в еврокубках играли хорошо

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о матчах украинских команд в еврокубках.
«Для меня очень важно, чтобы все украинские клубы, которые представляют Украину в еврокубках, стартовали и играли очень хорошо. Я сначала посетил хороший матч, проведённый «Шахтёром», затем пришёл и посмотрел киевское «Динамо».
К сожалению, мне не удалось посмотреть «Зарю», но там был один из моих помощников — Владимир Иванович Онищенко, который просмотрел игроков. Я рад победам «Динамо» и «Шахтёра», — сказал Шевченко в эфире телеканала «Футбол 1».
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