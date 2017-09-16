Набабкин: с «Ростовом» у ЦСКА уже который год игры складываются крайне непросто

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» (16 сентября).
«С „Ростовом“ уже который год все игры в сезоне складываются крайне непросто. Не важно, какой тур, на каком месте мы и они, всегда надо закладываться на тяжелейшую борьбу до последней минуты», — цитирует игрока пресс-служба ЦСКА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РФПЛ ЦСКА — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.