Бенитес: «Ньюкасл» достаточно хорош, чтобы остаться в АПЛ

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес ответил на вопрос о качестве состава команды.
«Вы знаете моё мнение о трансферном окне, но в то же время я вполне уверен в том, что мы должны остаться в элите. Мы там, где мы находимся, на данный момент всё идёт неплохо. У нас есть группа игроков, мы вместе, и мы должны отдать все силы.
Я хочу двигаться вперёд. Мой штаб стремится улучшить каждого отдельного игрока и пытается улучшить команду в целом. «Ньюкасл» достаточно хорош, чтобы остаться в АПЛ. Но это будет нелегко», — цитирует тренера Sky Sports.
Конте: после таких случаев, как «Парсонс Грин», важно продолжать двигаться