Куман: время встретиться с игроками «Эвертона», мы получили тревожный звонок

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман в преддверии гостевого матча 5-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (17 сентября) сообщил, что проведёт встречу с игроками команды по поводу последних результатов. После четырёх туров АПЛ в активе ливерпульской команды четыре очка, а в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы она уступила «Аталанте» со счётом 0:3.
«В матче с «Манчестер Юнайтед» мы должны показать мужество и опыт. У меня состоится встреча с игроками. Для опытных футболистов пришло время высказаться. Я обеспокоен тем, что видел в матче с «Аталантой». Это был тревожный звонок. После таких результатов появляются мысли о команде, её игре и необходимости перемен. Даже несмотря на то, что в последних матчах мы играли с «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэмом», я видел, что моя команда сомневается на поле. В прошлом сезоне одной из наших сильных сторон была организованная оборона, но на данный момент мы потеряли и это преимущество», — цитирует Кумана The Telegraph.