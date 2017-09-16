Креспо: Икарди — идеальный нападающий в пару к Месси

Бывший форвард сборной Аргентины и «Интера» Эрнан Креспо выразил мнение, что нападающий нерадзурри Мауро Икарди является одним из лучших игроков мира в своём амплуа.
«После Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые вообще с другой планеты, именно Икарди мне нравится больше всего как форвард. Я слежу за Икарди с тех пор, как он впервые приехал в Италию. Каждый год, несмотря на трудности, он всегда делал шаг вперёд. Это знак того, что мы говорим об умном парне. Теперь он кажется готовым для большого шага вперёд.
Икарди — всесторонне развитый форвард. Он может забивать голы правой ногой, левой ногой, головой. Мауро — идеальный нападающий в пару к Месси. Он великолепно открывается и здорово отклеивается от защитников», — цитирует Креспо Gazzetta dello Sport.