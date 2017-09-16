Буффон в конце сезона может перейти в MLS или занять должность в ФИФА

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, для которого сезон-2017/18, скорее всего, станет последним в его карьере, имеет несколько вариантов относительного своего будущего, сообщает Tuttosport.
По информации издания, по окончании карьеры 39-летний итальянец может занять должность в своём нынешнем клубе, Федерации футбола Италии или ФИФА. Если Буффон останется в структуре «Ювентуса», то получит должность в совете директоров клуба. Федерация футбола Италии готова предложить голкиперу работу в административной должности с национальной командой, а глава ФИФА Джанни Инфантино видит Джанлуиджи в роли советника по развитию футбола.
При этом остаётся вариант, при котором Буффон продолжит карьеру в MLS. Среди заинтересованных клубов североамериканской лиги — «Нью-Йорк Сити», за который выступает бывший партнёр Буффона по «Ювентусу» и сборной Италии Андреа Пирло.