Сумма отступных за Маноласа в новом контракте с «Ромой» составит € 35 млн

Защитник «Ромы» Костас Манолас, который во время летнего трансферного окна находился в шаге от перехода в «Зенит», в скором времени продлит контракт с римлянами, сообщает Tuttomercatoweb.
Согласно информации источника, после нескольких раундов переговоров была достигнута договорённость. Манолас, чей контракт истекает в 2019 году, продлит договор на два года с опцией пролонгации соглашения ещё на один сезон.
По условиям нового соглашения сумма отступных за защитника составит € 35 млн, но, скорее всего, она будет действовать лишь для зарубежных клубов.
Агент Маноласа: я не хочу говорить о том, что произошло в ситуации с «Зенитом»