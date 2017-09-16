Мората: летом у меня были предложения не только от «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Челси» Альваро Мората рассказал, что действительно получал предложение от «Манчестер Юнайтед» минувшим летом.
«Да, у меня было предложение от „Манчестер Юнайтед“. Вообще, у меня было много предложений, не только от «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но и из других лиг. Это была хорошая ситуация, я мог выбирать. Самый важный и лучший разговор у меня был с Конте, он хотел, чтобы я перебрался в Лондон.
В начале лета я не знал, что «Челси» хочет заполучить меня. Я думал, что у них будет другой новичок, может быть, Лукаку или кто-то еще. Но я разговаривал с Конте несколько раз — и не только этим летом. Он привёл меня в «Ювентус», но очень быстро ушёл в сборную Италии.
Я всегда хотел сыграть за него после этого случая. Прошло всего два месяца, но мне показалось, что я знал его всегда. Когда я узнал, что он хочет купить меня летом, то не думал дважды. Я сделал всё, что мог, чтобы перейти в его команду», — цитирует Морату Daily Mail.