Набабкин: «Зенит» тратит много миллионов, но стратегия ЦСКА не хуже

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поблагодарил болельщиков команды за поддержку, а также назвал «Зенит» фаворитом РФПЛ в нынешнем сезоне.
«Три домашних поражения в нынешнем чемпионате, конечно, добавят нашей команде спортивной злости. На мой взгляд, в этих матчах мы не заслуживали того, чтобы проиграть, но потерянных очков нам никто не вернёт, кроме нас самих. Помним и об армейских болельщиках, которые ожидали в тех поединках других результатов. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить истинных, преданных фанатов, которые поддерживают команду дома и на выездах. Если ты просто болеешь за ЦСКА, это уже хорошо, но особого уважения заслуживают люди, которые регулярно посещают стадион.
Кто фаворит чемпионата? На данный момент — «Зенит». Он лидирует, а кроме того, сильно укрепил состав. Богатый клуб: много игроков, много потраченных миллионов. У ЦСКА другая стратегия, но я не считаю, что она чем-то хуже. Наоборот, приятно, что руководство верит в уже имеющихся футболистов. У нас есть давно сложившийся костяк, обойма. Место на поле находится и старожилам, и молодёжи. Будем стараться нагнать питерцев, считаю, что это возможно. У нас впереди ещё две очных встречи с «Зенитом», которые многое решат», — приводит слова Набабкина пресс-служба ЦСКА.