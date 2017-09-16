Кассано: предложений из Италии нет. Возможно, я стал слишком громоздким

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано сообщил, что рассчитывает продолжить карьеру в Италии, но пока не получал предложений от местных клубов.
«На данный момент я не получал никаких предложений из Италии, но мной интересовались во Франции и Бельгии. Однако я хочу остаться здесь.
Кто знает, возможно, я стал слишком громоздким, хотя и выполняю все требования тренера по физподготовке. Если в ближайшие несколько недель ничего не произойдёт, я всё равно буду поддерживать форму в течение следующих нескольких месяцев», — цитирует 35-летнего Кассано Secolo XIX.
Кассано не исключил, что может возобновить карьеру