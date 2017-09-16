Брюс: истерию про мой уход из «Астон Виллы» создают социальные сети и СМИ

Главный тренер «Астон Виллы» Стив Брюс ответил на вопрос о возможной отставке. Клуб из Бирмингема после семи туров занимает 18-е место в Чемпионшипе.
«Кто создает эту истерию? Социальные сети и СМИ. Подавляющее большинство зрителей с пониманием относятся к результатам, мы не проигрываем уже четыре тура. Если матч с „Барнсли“ — это мой последний шанс сохранить работу, пусть так и будет. Если это то, чего они хотят, пусть так и будет. Я не могу ответить так, как хотел бы, но если это то, что хотят думать СМИ, то зачем мне это отрицать?
Я верю, что подавляющее большинство болельщиков находятся за моей спиной и видят, что был достигнут прогресс по сравнению с очень трудным периодом в истории клуба, который длится уже несколько лет. В чём проблема? Думаете, кто-то придёт на моё место и всё изменится? Это не так», — цитирует Брюса Sportsmole.