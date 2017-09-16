Широков: «Спартак» мне в принципе не интересен, как и любая другая команда

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков признался, что не следил за последними матчами российских команд в еврокубках.
«Я вообще не смотрел матчи в еврокубках, времени не было. Ни «Спартака», ни «Зенита», ни ЦСКА. Что здесь удивительного? Не все их смотрят. За чемпионатом России тоже не слежу, разве что игру «Зенита» и «Динамо» смотрел. За «Спартаком» я никогда не следил, он мне в принципе не интересен, как и любая другая команда», — цитирует Широкова «RT на русском».
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