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Колыванов: «Уфе» забить сложно, «Зениту» будет непросто

16 сентября 2017, суббота. 12:53 Футбол

Экс-главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов высказал мнение о «Зените», с которым его бывшая команда сыграет 18 сентября в Санкт-Петербурге в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги. По мнению Колыванова, подопечные Роберто Манчини являются фаворитом чемпионата.

«Во-первых, нужно отметить, что команда вообще собралась только за полтора месяца до старта сезона. Кто-то пришёл чуть раньше, кто-то — чуть позже. В любом случае нужно какое-то время, чтобы поставить игру. Все в разном физическом состоянии. Кто-то больше сыграл, кто-то только начинает играть в чемпионате. «Зенит» — фаворит. По тем приобретениям, что клуб сделал в этом году, по работе в летнее трансферное окно. После двух ничьих даже не нужно ни о чём думать. Команда однозначно будет бороться за золотые медали. Все для этого есть!

Против «Зенита» все команды играют от обороны, «паркуют автобус», ставят 10 человек сзади. Оборону при такой насыщенности сложно вскрыть. Повторюсь, в первую очередь нужно время, чтобы поставить игру. Может, сейчас не в самой оптимальной форме находятся те футболисты, которые приехали чуть позже. Уверен, «Зенит» — та команда, которая будет показывать красивый футбол и много забивать.

У «Зенита» такая линия атаки, где каждый может взять игру на себя. Выделять кого-то не буду — все ребята талантливые, техничные, быстрые. «Уфе» забить сложно. Команда организованная, целостная, с характером. «Зениту» будет с ней непросто. Обязательно, чтобы ребята, которые умеют играть индивидуально, раскрывали свои лучшие качества и старались действовать нестандартно. Чем больше футболистов умеют обыгрывать один в один, тем легче решать свои задачи», — приводит слова Колыванова официальный сайт «Зенита».

Колыванов высказал мнение о наставнике «Уфы» Сергее Семаке, который ранее выступал за «Зенит» и входил в тренерский штаб сине-бело-голубых.

«В первую очередь он сейчас профессионально работает в «Уфе». Хочет создать команду, которая бы смотрелась, умела бы и обороняться, и атаковать. Чтобы во всех линиях были подобраны качественные игроки. Но в любом случае определённый настрой есть. Семак в Питере долгое время как играл, так и работал помощником. Хочется ему, наверное, показать, что он соответствует определенному уровню. В «Уфе» в него верят как руководители, так и команда», — заявил специалист.

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Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Уфа Игорь Колыванов Сергей Семак
Новости. Футбол
16 сентября 2017, суббота
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