Чонтофальски: «Зенит» — другой клуб по сравнению с тем, в который я переходил

Бывший голкипер «Зенита» Камил Чонтофальски выразил мнение, что клуб из Санкт-Петербурга кардинально изменился за последние полтора десятилетия. 39-летний словак выступал в «Зените» с 2003 по 2009 год.
«Сейчас «Зенит» совершенно другой клуб по сравнению с тем, в который я переходил 14 лет назад. Сейчас это большой европейский клуб с высокими амбициями. Если он не выигрывает титул, конечно, это является большим разочарованием. А когда «Зенит» не выходит в Лигу чемпионов и занимает третье место в чемпионате страны, как в прошлом сезоне, то целый сезон считается очень плохим», — цитирует Чонтофальски Sport Aktuality.
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