«Краснодар» разгромил «Анжи» и вернулся в лидеры таблицы молодёжного первенства

В матче 10-го тура российского молодёжного первенства «Анжи» принимал на своём поле «Краснодар». Встреча проходила на третьем поле «Анжи-Арены» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
В составе победителей дубль оформил Иван Игнатьев, а ещё один гол записал на свой счёт Рустам Халназаров.
Таким образом, благодаря победе «Краснодар» набрал 21 очко и вернулся на первое место в турнирной таблице молодёжного первенства, опередив московские ЦСКА (20) и «Динамо» (19). «Анжи» (9) находится на 13-й строчке.