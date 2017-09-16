Маммана пообещал щедрое вознаграждение тем, кто найдёт его собак

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана на своей странице в «Инстаграме» выложил фотографию своих пропавших питомцев.
21-летний аргентинский футболист пообещал щедрое вознаграждение тем, кто сможет найти бульдогов.
«Пропали два французских бульдога, один белый (8 кг) и один коричневый (12 кг). За каждого бульдога я заплачу 3000 евро в качестве вознаграждения», — написано в объявлении.
Напомним, что Маммана перешёл в «Зенит» в летнее трансферное окно из французского «Лиона». В составе петербургской команды он провёл девять матчей.
Маммана: Месси сказал мне: «Успокойся, не нервничай»
Новичок «Зенита» рассказал в интервью «Чемпионату», как пережил потерю родителей и почему не может выбрать дом в Санкт-Петербурге.