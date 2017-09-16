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Суд Марибора обвинил фаната «Спартака» в нападении на трёх полицейских

16 сентября 2017, суббота. 15:29 Футбол

После матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Марибор» — «Спартак» (1:1) был задержан болельщик московской команды, которого подозревают в нападении на трёх полицейских.

«Произошло это следующим образом. Перед входом на стадион произошла стычка с полицейскими, потому что они без причин отказывались пропускать толпу на трибуну и образовали давку. Волнения продолжались несколько секунд, после чего запуск на стадион продолжился. При этом человек, находящийся сейчас под следствием, спокойно и без каких-либо проблем прошёл на сектор до начала этого инцидента, у нас есть даже подтверждающее видео. После финального свистка полиция задержала фаната, который по описанию был похож на одного из участников конфликта.

Сейчас полиция вменяет ему нападение на трёх полицейских. Загадка, правда, как он мог напасть на этих самых полицейских, не покидая балкон, но переубедить словенцев на первом суде не вышло. Тем более они якобы нашли этих троих полицейских, хотя всё это звучит странно. Сейчас Андрею грозит пять лет лишения свободы, если мы не предоставим фотографии и видеоматериалы, подтверждающие его непричастность к потасовке», — сообщил знакомый задержанного Андрея М.

«Марибор» — «Спартак»: фанаты команд устроили массовую драку перед матчем
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Марибор ФК Спартак Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
16 сентября 2017, суббота
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