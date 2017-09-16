Кьеллини и Манджукич, пропустившие матч с «Барселоной», вернулись в строй

Защитник Джорджо Кьеллини и нападающий Марио Манджукич включены в список игроков «Ювентуса», которые смогут сыграть в матче четвёртого тура итальянской серии A с «Сассуоло», сообщает Football Italia.
Напомним, что итальянец и хорват из-за травм пропустили встречу группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3).
В то же время в лазарете «старой синьоры» остаются Клаудио Маркизио, Сами Хедира, Бенедикт Хёведес, Маттиа Де Шильо и Марко Пьяца.
Матч «Сассуоло» — «Ювентус» состоится завтра, 17 сентября, начало встречи запланировано на 13:30 мск.
Кьеллини и Манджукич не помогут «Ювентусу» в матче с «Барселоной»