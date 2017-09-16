Зидан: Бэйл может справиться с давлением и набрать свою лучшую форму

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал критику в адрес нападающего команды Гарета Бэйла.
«Всё требует времени, необходимо оно и Бэйлу. Сейчас он стал тренироваться в нормальном режиме. Затем, конечно, хотим, чтобы он показывал на поле больше. Однако пока мы спокойны по этому поводу, потому что скоро с ним будет всё хорошо.
Испытывает ли он давление? Он может справиться с давлением. Всегда будут говорить о его трансферной стоимости. Когда я переходил в «Реал», от меня все сразу ждали хороших выступлений, и поначалу мне это дорого стоило. Самое важное – мотивация игрока и его желание. Относительно всего остального можно быть спокойным, как я. Мы ждём Бэйла в лучшей форме. У меня нет сомнений, что он способен её набрать. Нужно терпение», — цитирует Зидана Goal.