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Барри повторил рекорд Гиггза, догнав его по количеству матчей в АПЛ

16 сентября 2017, суббота. 16:52 Футбол

Полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Гарет Барри выйдет в стартовом составе своей команды на домашний матч пятого тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед», который пройдёт сегодня на стадионе «Хоуторнс» (начало – 17:00 по московскому времени).

Эта встреча станет для 36-летнего футболиста 632-й в английской Премьер-лиге за всю карьеру. Таким образом, он сравняется по числу игр в АПЛ с обладателем рекорда по этому показателю бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом.

Гиггз выступал в АПЛ с 1992 по 2014 год, а Барри начал свою карьеру в высшем дивизионе английского футбола в 1997 году.

«Вест Бромвич» объявил о переходе Гарета Барри
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вест Бромвич Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед Гарет Барри Райан Гиггз АПЛ
Новости. Футбол
16 сентября 2017, суббота
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