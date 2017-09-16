Защитник «Зенита» Маммана нашёл своих собак

Защитник «Зенита» и сборной Аргентины Эмануэль Маммана сообщил, что нашёл своих домашних питомцев.
Ранее 21-летний футболист пообещал щедрое вознаграждение тем, кто сможет найти его бульдогов. «Пропали два французских бульдога, один белый (8 кг) и один коричневый (12 кг). За каждого бульдога я заплачу 3000 евро в качестве вознаграждения», — было написано в объявлении.
«Огромное спасибо, мы их уже нашли», — написал Маммана на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Маммана перешёл в «Зенит» в летнее трансферное окно из французского «Лиона».