Кучук: не сомневаюсь в квалификации как Песьякова, так и Абаева

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал гостевое поражение в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).
«Естественно, меня не устроил ход игры. Закончили первый тайм со счётом 0:1, причём пропустили со штрафного вдалеке от ворот. В штрафной произошло нарушение игровой дисциплины, а потом уже ход игры был продиктован. Отмечу, что мы пытались играть именно на победу. Начали атаковать и стремились отодвинуть ЦСКА от своих ворот. Но за счёт этого стали пропускать встречные быстрые атаки «армейцев». Здесь и замена была быстрой и преднамеренной (Могилевца на Гацкана. — Прим. „Чемпионата“), потому что меня не устраивал ход игры, связанный с атакой.
Чем вызвана замена во вратарской позиции? Это мой выбор, и я его сделал. Илья Абаев в трёх-четырёх случаях сегодня нас выручил. В квалификации как Сергея Песьякова, так и Ильи Абаева я не сомневаюсь, — заявил Кучук, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.