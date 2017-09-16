Кучук: давайте оставим Мевлю в покое, он уже игрок «Зенита»

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (0:2) в 10-м туре Премьер-Лиги.
«В первом тайме мы пропустили совсем необязательный гол, это было необъяснимое для меня нарушение игровой дисциплины. Этот гол дал сопернику преимущество. Мы попытались отодвинуть игру от своих ворот и в то же время оголили зоны, через которые проводил атаки ЦСКА», — сказал Кучук в эфире телеканала «Наш футбол».
На вопрос о том, сказывается ли на игре «Ростова» в обороне отсутствие ушедшего в «Зенит» защитника Михи Мевли, Кучук ответил: «Давайте оставим его в покое, потому что он уже игрок «Зенита». Сегодня мы один лишь раз нарушили игровую дисциплину при стандартном положении, и это привело к взятию ворот. В остальном мы справлялись. ЦСКА – силовая команда, у неё большое количество высоких игроков, они продавливают на стандартных положениях. В одном моменте мы не справились и получили гол».