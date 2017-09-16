«МС» со счётом 6:0 разгромил «Уотфорд», «Ливерпуль» не смог обыграть «Бёрнли»

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде со счётом 6:0 разгромил «Уотфорд». Хет-трик в составе «горожан» оформил Серхио Агуэро, ещё по одному мячу на свой счёт записали Габриэл Жезус, Николас Отаменди и Рахим Стерлинг, реализовавший пенальти.
«Ливерпуль» на своём поле не смог одолеть «Бёрнли» (1:1). На 27-й минуте Скотт Эрфилд открыл счёт, однако уже через три минуты Мохамед Салах восстановил равенство. Больше голов команды не забивали.
В других матчах 5-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» победил «Сток Сити» (2:1), «Хаддерсфилд Таун» поделил очки с «Лестер Сити» (1:1), а «Вест Бромвич Альбион» — с «Вест Хэм Юнайтед» (0:0).