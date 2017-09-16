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«Халл Сити» сыграл вничью с «Сандерлендом» благодаря голу в концовке

16 сентября 2017, суббота. 18:58 Футбол

В матче 8-го тура английского Чемпионшипа «Халл Сити», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, принимал «Сандерленд». Завершилась встреча вничью со счётом 1:1.

«Чёрные коты» открыли счёт на 17-й минуте, когда точным ударом отметился Джеймс Воан. Отыграться «тигры» сумели в концовке — на 82-й минуте счёт сравнял Дэвид Мейлер.

В таблице Чемпионшипа «Халл Сити», проигравший два предыдущих матча, располагается на 16-й строчке, имея в активе восемь очков.

В следующем туре «Халл Сити» 23 сентября сыграет на выезде с «Редингом».

Англия - Чемпионшип. 8-й тур
16 сентября 2017, суббота. 17:00 МСК
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
1 : 1
Сандерленд
Сандерленд
0:1 – Воан – 17, 1:1 – Мейлер – 82
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сандерленд Халл Сити Леонид Слуцкий
Новости. Футбол
16 сентября 2017, суббота
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