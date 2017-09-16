«Халл Сити» сыграл вничью с «Сандерлендом» благодаря голу в концовке

В матче 8-го тура английского Чемпионшипа «Халл Сити», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, принимал «Сандерленд». Завершилась встреча вничью со счётом 1:1.
«Чёрные коты» открыли счёт на 17-й минуте, когда точным ударом отметился Джеймс Воан. Отыграться «тигры» сумели в концовке — на 82-й минуте счёт сравнял Дэвид Мейлер.
В таблице Чемпионшипа «Халл Сити», проигравший два предыдущих матча, располагается на 16-й строчке, имея в активе восемь очков.
В следующем туре «Халл Сити» 23 сентября сыграет на выезде с «Редингом».