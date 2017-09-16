Дебютный гол Паулиньо принёс «Барселоне» волевую победу над «Хетафе»

«Барселона» одержала волевую победу над «Хетафе» в матче четвёртого тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В конце первого тайма Гаку Сибасаки великолепным ударом вывел «Хетафе» вперёд. В середине второй половины игры Денис Суарес сравнял счёт, а на 84-й минуте бразилец Паулиньо забил дебютный гол в составе «Барселоны» и принёс каталонской команде победу. Видео его мяча можно посмотреть в «Твиттере».
«Барселона» набрала 12 очков и занимает первое место в таблице Примеры. «Хетафе» (4) — 11-й.