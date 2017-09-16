Пономарёв: «Ростов» хотел сыграть с ЦСКА на классе, а класса-то нет

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал итоги матча 10-го тура РФПЛ, в котором «армейцы» дома обыграли «Ростов» (2:0).
«Счёт абсолютно по игре. Класс команды сразу виден. «Ростов» перестал бегать, и их игра сразу пропала. Они тоже хотели сыграть на классе, а класса-то и нет. ЦСКА владел преимуществом и не давал соперникам шансов. Для победы «армейцам» нужно было лишь чуть-чуть напрячься, что и было сделано.
После не самого удачного старта Гончаренко сумел встряхнуть команду. Радует, что тренер доверяет воспитанникам. Сегодня молодые игроки ЦСКА не впечатлили, но видно, что ребята талантливые, они обязательно заиграют. Чалову, Жамалетдинову, Кучаеву нужно набираться опыта, заматереть», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.