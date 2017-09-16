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Хомуха: ЦСКА одержал убедительную победу, «Ростов» выглядел невнятно

16 сентября 2017, суббота. 19:17 Футбол

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился впечатления от матча 10-го тура РФПЛ, в котором «армейцы» на своём поле победили «Ростов» (2:0).

«Тут всё просто – убедительная победа «армейцев». Они сегодня были в разы лучше соперника как по содержанию, так и в реализации, поэтому результат закономерный. «Ростов» играл от обороны, поэтому впереди им было тяжело цепляться за мячи и обострять. Честно, ростовчане выглядели невнятно. Не может не радовать тот факт, что у ЦСКА прогрессирует молодёжь. Да, у них ещё есть нестабильность, поскольку они пока не привыкли к такому темпу. А так, команда сейчас прибавляет, что отражается на турнирной таблице.

Был ли третий гол? Без системы определения гола вообще сложно что-либо говорить. По телевизионному повтору было видно, что мяч полностью линию не пересёк. Судья был рядом, правильно оценил ситуацию. Пора ли вводить видеоповторы? Это вещь дорогая. Только это и сдерживает сейчас, на мой взгляд. Но они нужны, потому что болельщикам очень важно, чтобы судейские решения были точными и безошибочными», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.

ЦСКА обыграл «Ростов» благодаря голам Василия Березуцкого и Витиньо
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Ростов Дмитрий Хомуха
Новости. Футбол
16 сентября 2017, суббота
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