«Динамо»: в этом году Панченко уже не сыграет, Рыков выбыл на три-четыре недели

Московское «Динамо» выступило на официальном сайте с заявлением по поводу травм, полученных нападающим Кириллом Панченко и защитником Владимиром Рыковым во вчерашнем матче 10-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1).
В результате грубой игры соперника и жёстких столкновений «Динамо» потеряло из-за травм двух футболистов в матче с «Арсеналом».
У Кирилла Панченко повреждение передней крестообразной связки. В ближайшие дни ему предстоят уточнение диагноза в итальянской клинике «Вилла Стюарт» и операция. В этом году Кирилл уже не поможет «Динамо», мы ждём его на поле в матчах за нашу команду в весенней части сезона.
У Владимира Рыкова перелом скуловой кости. В понедельник защитник будет прооперирован, он выбыл на три-четыре недели.
ФК «Динамо» желает Кириллу и Владимиру успешного прохождения реабилитационного периода и скорейшего восстановления. Ждём вашего возвращения!» — говорится в сообщении.