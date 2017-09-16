«Текстильщик» одержал победу в первом матче под руководством Бояринцева

«Текстильщик» одержал победу над «Велесом» в матче девятого тура зоны «Запад» второго дивизиона России. Команда из Иваново провела первую игру под руководством бывшего игрока московского «Спартака» Дениса Бояринцева.
Голами в составе «Текстильщика» отметились Алексей Горюшкин, Евгений Попов и Александр Щаницин. За «Велес» забивали Вячеслав Данилин и Данила Поляков.
«Текстильщик» набрал 19 очков и занимает второе место в таблице зоны «Запад» ПФЛ. В следующем туре 23 сентября команда Бояринцева в Орехово-Зуеве встретится с аутсайдером первенства — «Знаменем Труда».
Бывший игрок «Спартака» Бояринцев возглавил ивановский «Текстильщик»