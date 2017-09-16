Заболотный: Иванов решил сделать меня козлом отпущения, но я им быть не намерен

Бывший голкипер «Урала» Николай Заболотный рассказал об обстоятельствах своего ухода из екатеринбургского клуба.
«О решении выставить меня на трансфер объявил президент клуба, а не главный тренер. Все знают, что настроение Григория Викторовича (Иванова, президента „Урала“. — Прим. „Чемпионата“) зависит от того, с какой ноги он встал. Не могу судить, почему он так решил. Сезон провальным не считаю. Да, может быть, сыграл не идеально, были ошибки, но в 22 матчах пропустил 26 мячей, а в восьми играх без меня «Уралу» забили аж 18. Со мной в воротах команда набрала 28 очков из 30, которые в целом набрала за сезон. Вдобавок помог команде дойти до финала Кубка», — заявил Заболотный.
У президента «Урала» были претензии к игре Заболотного после поражения в матче с «Крыльями Советов» (1:3) в мае 2017 года.
«Иванов меня обвиняет во втором пропущенном мяче. Согласен, доля вины действительно есть, но были и первый гол, и третий, так почему всех собак спустили на меня? Просто у Григория Викторовича принято, что после поражений обязательно должен быть козёл отпущения. Решил им сделать меня, но я им быть не собираюсь», — подчеркнул вратарь.
«Поверьте, я не первый человек и, видимо, не последний, кто вот таким образом уходит из «Урала». А коллектив на самом деле очень хороший, но он создаётся внутри самими ребятами. За счёт него команда всегда и играла», — заявил Заболотный в интервью сайту «Матч ТВ».