«Крылья Советов» крупно победили «Балтику», «Динамо» СПб обыграло «Тюмень»

«Крылья Советов» разгромили «Балтику» в матче 14-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Голами в составе «Крыльев» отметились Сергей Корниленко, Алан Чочиев и Сергей Самодин. С 15-й минуты гости играли вдесятером из-за удаления ивуарийского нападающего Сенина Себая.
В других матчах 14-го тура ФНЛ санкт-петербургское «Динамо» со счётом 2:0 переиграло «Тюмень» благодаря дублю Максима Барсова, а «Кубань» на своём поле сыграла вничью с «Факелом» (2:2).