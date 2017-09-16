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«Крылья Советов» крупно победили «Балтику», «Динамо» СПб обыграло «Тюмень»

16 сентября 2017, суббота. 19:59 Футбол

«Крылья Советов» разгромили «Балтику» в матче 14-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Голами в составе «Крыльев» отметились Сергей Корниленко, Алан Чочиев и Сергей Самодин. С 15-й минуты гости играли вдесятером из-за удаления ивуарийского нападающего Сенина Себая.

В других матчах 14-го тура ФНЛ санкт-петербургское «Динамо» со счётом 2:0 переиграло «Тюмень» благодаря дублю Максима Барсова, а «Кубань» на своём поле сыграла вничью с «Факелом» (2:2).

Турнирная таблица ФНЛ

ФНЛ - Первый дивизион. 14-й тур
16 сентября 2017, суббота. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
3 : 0
Балтика
Калининград
1:0 – Корниленко – 13, 2:0 – Чочиев – 57, 3:0 – Самодин – 66
Удаления: нет – Себай, 15
ФНЛ - Первый дивизион. 14-й тур
16 сентября 2017, суббота. 18:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
2 : 0
Тюмень
Тюмень
1:0 – Барсов – 18, 2:0 – Барсов – 65
ФНЛ - Первый дивизион. 14-й тур
16 сентября 2017, суббота. 18:00 МСК
Кубань
Краснодар
2 : 2
Факел
Воронеж
1:0 – Алейник – 21, 2:0 – Гогниев – 35, 2:1 – Сердюк – 44, 2:2 – Мичуренков – 50
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Динамо СПб Кубань ФК Балтика ФК Крылья Советов ФК Тюмень ФК Факел
Новости. Футбол
16 сентября 2017, суббота
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