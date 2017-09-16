ЦСКА — «Ростов» — 2:0. Видеообзор матча

ЦСКА одержал победу над «Ростовом» в матче 10-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Голы в составе «армейцев» забили защитник Василий Березуцкий и нападающий Витиньо.
ЦСКА набрал 19 очков и вышел на третье место в таблице РФПЛ. «Ростов» (16) — пятый. Команда Леонида Кучука потерпела второе поражение в текущем сезоне, беспроигрышная серия «Ростова» длилась семь матчей.
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.
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